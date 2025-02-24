ABD’de Türk gıda üreticileri, Amerikalı ünlü şeflerle özel tanıtım gecesinde buluştu
Türk gıda ihracatını ABD’de güçlendirmek ve organik ürünlerin bilinirliğini artırmak için başlatılan “Turkish Tastes” projesi, Washington’daki tanıtım gecesinde Amerikalı ünlü şefler ile Türk gıda sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu.
Washington
Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) öncülüğünde yürütülen proje, Las Vegas Üniversitesi, Nevada Restoran Birliği ve Amerikan Aşçılık Federasyonu gibi prestijli kuruluşlarla işbirliğiyaparak, ABD’deki şeflerin ve restoranların dikkatini Türk gıda ürünlerine çekmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda, ABD’nin ünlü şefleri ve gıda sektörünün önde gelen isimleri, Trump Ulusal Golf Kulübü Washington tesislerinde düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi. Gece boyunca, Türk ürünlerinin kalitesi ve gastronomi değeri ön plana çıkarılarak, sektörde daha geniş bir pazar payına ulaşmaları için stratejik adımlar ele alındı.
Türk gıda ürünleri, şeflerin beğenisine sunuldu
Etkinlikteki kokteyl sırasında, Türk kahvesi ve Türk şarabı sunumlarıyla birlikte, Türk gıda ürünleri kullanılarak hazırlanan özel tadım menüsü davetlilere ikram edildi.
Gala yemeğinde de Türk ürünleriyle hazırlanan yemekler ve tatlılardan oluşan bir menü oluşturuldu. Şefler ve sektör profesyonelleri, Türk gıda ürünlerinin kalitesini yakından deneyimleme fırsatı buldu.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın katılımıyla düzenlenen gala yemeğine, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanı Halis Kaya ve Ege İhracatçı Birliklerinin sektör temsilcileri, Amerikan Şefler Akademisi ve Amerikan Aşçılar Federasyonu başkanları ile dünyaca ünlü şefler katıldı.
"Türkiye, gıda sektöründe oyun değiştirici olacak"
Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Amerikan Şefler Akademisi Başkan Yardımcısı ve “Turkish Tastes” fahri elçisi Raymond Pitts, Türkiye’nin gıda üretimindeki doğal yöntemlerini ve potansiyelini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar dört kez Türkiye'yi ziyaret etme fırsatım oldu ve kuru meyvelerin, zeytinyağının üretim sürecini yerinde görme şansı yakaladım. Ürünlerin nasıl tamamen doğal koşullarda yetiştirildiğini, hasat edildiğini ve işlendiğini gözlemledim. Dünyanın dört bir yanında sağlıklı, temiz ve güvenilir gıdalara olan talep artıyor. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe küresel ölçekte önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Türkiye, bu alanda bir oyun değiştirici olacak.”
"ABD, Türk ürünleri için en büyük dış pazarlardan biri"
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, ABD’nin Türk üreticileri için büyük bir pazar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün ABD, Türk üreticileri için en büyük dış pazarlardan biri. Türk ürünleri halihazırda birçok zincir marketin raflarında yerini almış durumda. Ancak bizim Turkish Tastesprojesindeki en büyük amacımız, bu ürünlerin, ABD’de kendi yemek kültürlerine uygun şekilde daha fazla tüketilmesini sağlamak. Büyük tonajlarla ihracat yapmak yerine, nitelikli ve kaliteli ürünleri buraya göndererek, doğrudan şeflerle ve sektör profesyonelleriyle işbirliğigeliştirmeyi hedefliyoruz.”
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun da Türk zeytinyağının ABD pazarında uzun süredir var olduğunu ancak genellikle dökme olarak ithal edildiğini dile getirdi.
"Amerika, Türk zeytinyağı üreticileri için uzun zamandır önemli bir pazar ancak bugüne kadar bu ürünler genellikle dökme olarak satılıyor, başka markalar altında pazara sunuluyor veya başka yağlarla karıştırılıyor.” diyen Uygun, Türkiye’de üretilen yağların Türk markalarıyla ve kendi bölgesel özellikleriyle ABD’de temsil edilmesini amaçladıklarını aktardı.
Uygun, bu hedef doğrultusunda yürütülen etkinliklerin önemini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Türk zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Büyük alıcılarla, şeflerle ve gastronomi okullarıyla yaptığımız çalışmalar sayesinde, ABD’de Türk zeytinyağının bilinirliliğini artıracağız. Bunun sonucunda, Türk ihracatçı firmalarının bu pazara daha güçlü bir şekilde giriş yapmasını ve daha rahat bir pazar bulmasını sağlayacağız.”
ABD’de Türk gıda ürünlerine talebi artırmak için “Turkish Tastes” projesi
Yaklaşık dört yıldır devam eden, Kovid-19 salgınıyla kesintiye uğrayan “Turkish Tastes”projesi, üç temel hedef üzerinde yoğunlaşıyor.
Türk üreticiler, ABD’de şeflerin ve restoranların Türk ürünlerine ilgisini artırmak ve HoReCa(otel, restoran, kafe) sektöründe Türk ürünlerine özel talep oluşturmak istiyor.
Projenin bir diğer hedefi ise Türkiye’deki üretici ile dağıtıcı, perakendeci ve zincir marketlerle işbirlikleri yaparak sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirmek. Bu sayede Türk çiftçileri de daha uzun vadeli ve kaliteli yatırım planlaması yapabilecek.
Türkiye, pek çok besin maddesinin ana yurdu ve bölgesel marka sahibi olmasına rağmen bu ürünlerin yabancı pazarlardaki tanınırlığı yeterli değil. “Turkish Tastes” projesi ile restoran birlikleri, gıda yatırımcıları ve akademik çevreler aracılığıyla marka bilinirliği artırılmak isteniyor.
Proje kapsamında, satın alma yetkilisi şeflerin Türkiye ziyaretleri, HoReCa kanallarında özel tanıtımlar ve sektörün önde gelen firmalarının sürece dahil edilmesi gibi stratejik adımlar atılıyor. Las Vegas merkezli başlatılan çalışmaların ardından, ABD’nin güneybatı bölgesinde ve şimdi de tüm ülkede Türk ürünlerinin tanıtıldığı etkinlikler devam ediyor.
ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin kalitesinin vurgulanması ve geniş çaplı bir tanıtım mekanizması oluşturulması açısından büyük önem taşıyan bu etkinlik, Türk ürünlerinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.