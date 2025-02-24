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Dünya

ABD, 2 bin kişilik USAID kadrosunu kapatacağını duyurdu

ABD yönetiminin, Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndaki (USAID) 2 bin kişilik kadroyu kapatacağı, geri kalanların çok küçük bir kısmı hariç hepsini zorunlu izne ayıracağı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
ABD, 2 bin kişilik USAID kadrosunu kapatacağını duyurdu

Washington

Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) dış yardımları durdurma kararının devamı olarak USAID çalışanlarına gönderilen bildiride, işlerine son verildiği belirtildi.

USAID çalışanlarına gönderilen yazılı bildirimde, "23 Şubat 2025 Pazar günü TSİ 23.59 itibarıyla, kritik görevlerden, temel liderlikten ve özel belirlenmiş programlardan sorumlu personel hariç USAID'in doğrudan işe aldığı tüm personel, dünya genelinde idari izne ayrılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gelişme ABD'de federal bir yargıcın, Trump yönetiminin, ülke içinde ve dışında görevli binlerce USAID çalışanını işten çıkarmasına izin vermesinin ardından geldi.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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