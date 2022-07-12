Dolar
17.31
Euro
17.42
Altın
1,731.45
ETH/USDT
1,085.50
BTC/USDT
19,971.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı

Dildar Baykan Atalay   | 12.07.2022
ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı

Washington DC

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde Dünya Bankası üzerinden özellikle sağlık çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık bütçe yardımı yapıldığını duyurdu.

USAID'den yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e bütçe yardımı sözü çerçevesinde, USAID, ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık ek bütçe yardımı verdi." ifadesine yer verildi.

Dünya Bankası üzerinden yapılacak bu yardımın Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna bütçesinde oluşan açığın kapanmasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, son yardımlar ile temel ihtiyaçların karşılanacağı ve özellikle sağlık personelinin maaşlarının ödeneceği aktarıldı.

Açıklamada, USAID'in bugüne kadar Ukrayna hükûmetine 4 milyar dolar doğrudan bütçe yardımı sağladığı, bu sayede Ukrayna'daki birçok temel ihtiyacın karşılanabildiği bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı
TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak
Teslim olan örgüt mensubunun ifadesi, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ortaya çıkardı
Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu
İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor

Benzer haberler

ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı

Varşova, Ukrayna'nın Polonya vatandaşlarına "özel statü" verme girişiminden memnun

Polonya'da Ukraynalı milliyetçilerce 100 bin kişinin öldürüldüğü Volhynia katliamını anıldı

İran'dan 'Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine dair ABD'nin iddiasına' cevap

İran'dan 'Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine dair ABD'nin iddiasına' cevap
AB Kosova Misyonundan Ukrayna'ya 12 araçlık insani yardım

AB Kosova Misyonundan Ukrayna'ya 12 araçlık insani yardım
Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi Haspoon gemisavar füze fırlatma sistemlerini imha ettik

Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi Haspoon gemisavar füze fırlatma sistemlerini imha ettik