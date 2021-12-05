Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
4,199.80
BTC/USDT
49,316.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı

İlk kez Güney Afrika’da görülen ve endişeye neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, ABD’de 12 eyalette en az 20 kişide görüldüğü açıklandı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 05.12.2021
ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı

New York

İlk kez Güney Afrika’da ilk kez California’da ortaya çıkan Omicron varyantı, Colorado, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah eyaletlerinde de görüldü.

Tespit edilen vakaların bir kısmının Afrika’nın güneyindeki ülkelerden geldiği, bazılarınınsa yakın zamanda seyahat etmediği belirtildi.

ABD’de görülen vakaların hiçbirinin henüz hastaneye yatırılacak derecede ağırlaşmadığı, ancak Kovid-19 enfeksiyonlarında hastalığın zaman geçtikçe şiddetli hale gelebildiği kaydedildi.

New York sağlık yetkilileri de eyalette cumartesi günü tespit edilen 8 yeni vakanın da yakın zamanda seyahat etmemiş olmasının, varyantın toplumda yayıldığını gösterdiğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya, Omicron varyantına karşı karantina koşullarını artırdı
ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı
Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi
Türkiye'de 20 bin 374 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı

Benzer haberler

ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı

ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı

Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Türkiye'de 20 bin 374 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı

Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 788 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 788 bine yaklaştı
Kovid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı etkilerin 'izi sürülüyor'

Kovid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı etkilerin 'izi sürülüyor'