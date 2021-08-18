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Dünya

ABD’de Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu 20 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacak

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üçüncü dozunu uygulamaya 20 Eylül’den itibaren başlayacaklarını açıkladı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 18.08.2021
ABD’de Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu 20 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacak

New York

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) ortak açıklamasında, virüse karşı Pfizer ve Moderna aşısı olmuş Amerikalılara ikinci dozlarından 8 ay sonra üçüncü dozu yaptırmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, Pfizer ve Moderna aşılarının 3. dozlarının uygulanmasına 20 Eylül'den itibaren başlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’de uygulanan Kovid-19 aşılarının virüsün Delta varyantı karşısında bile ağır hastalık, hastaneye yatma ve ölüme karşı yüksek koruma sağlamaya devam ettiği bildirildi.

Diğer yandan yetkililer, bu korumanın, özellikle risk altında bulunan ve erken tarihte aşılanmış kişilerde ilerleyen aylarda azalacağını tahmin ettiklerini, aşının etkilerinin artırılması için üçüncü doz tavsiyesinde bulundu.

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