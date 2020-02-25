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Kurumsal Haberler

Sağlık Bakanı Koca AA Editör Masası'na konuk olacak

Sağlık Bakanı Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, yeni tip koronavirüs salgını ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Yeşim Sert Karaaslan   | 25.02.2020
Sağlık Bakanı Koca AA Editör Masası'na konuk olacak Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Koca, 26 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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