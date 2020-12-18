Euro
9.34
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,883.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sakarya, Çark Caddesi.
logo
Dünya

ABD Başkanlığına seçilen Biden Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi, özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi teklif etmeyi planladığı bildirildi.

Betül Yürük   | 18.12.2020
ABD Başkanlığına seçilen Biden Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

New York

Bloomberg'in, Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, yeni ABD yönetiminin Venezuela'daki ekonomik ve insani krizi sonlandırmak için Maduro yönetimi ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi. 

Biden yönetiminin göreve geldiğinde, Venezuela'da özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi planladığı vurgulanan haberde, Biden'ın Trump yönetiminin aksine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun görevi bırakması ön koşulu olmaksızın, doğrudan görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.

Biden'ın danışmanlarına göre, Venezuela'daki kriz, yönetimin Batı yarımkürede karşı karşıya kalacağı diplomatik en büyük diplomatik zorluk olacak.

Trump yönetiminin muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıması politikasına Biden yönetiminin nasıl yaklaşacağı da merak ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, son 5 yılda 5,4 milyon kişi ekonomik ve siyasi nedenlerle Venezuela'yı terk etti.

Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en önemli göç dalgası olarak öne çıkıyor.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
    Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
    Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç'te Kovid-19'a yönelik yeni tedbirler
    Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı
    Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Benzer haberler

    ABD Başkanlığına seçilen Biden Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

    ABD Başkanlığına seçilen Biden Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye global şoklara karşı dayanıklılığını ispatladı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: ABD’nin yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: ABD’nin yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır
    ABD federal kurumlarına yönelik siber saldırının bilançosu ağırlaşıyor

    ABD federal kurumlarına yönelik siber saldırının bilançosu ağırlaşıyor
    Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak

    Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak