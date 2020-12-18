Euro
9.33
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,883.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul, İstiklal Caddesi. Sakarya, Çark Caddesi.
logo
Dünya, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Özügergin'in oyu 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'na

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayhan Mehmet   | 18.12.2020
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Özügergin'in oyu 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'na Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

Atina

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘haber’, ‘yaşam’ ve ‘spor’ kategorilerini inceleyen Özügergin, haber kategorisinde ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na varışlarını konu alan, Ayhan Mehmet'in ''Sığınmacıların Midilli yolculuğu'' fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Okan Coşkun'un ''Futbol özlemi'' başlıklı fotoğrafına oy veren Büyükelçi Özügergin, yaşam kategorisinde de Cem Genco'nun İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babasının ''savaş oyunu'' oynattığı 4 yaşındaki Selva'yı konu alan fotoğrafını beğendi.

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının katıldığı oylamada geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında bu yıl haber kategorisinde 31, yaşam kategorisinde 30 ve spor kategorisinde 15 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yer aldığı seçkide dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç'te Kovid-19'a yönelik yeni tedbirler
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı
Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Özügergin'in oyu 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'na

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Özügergin'in oyu 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'na

Dışişleri: Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca tutuklanmasını kınıyoruz

Çanakkale açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı

'Yunanistan’daki sığınmacıların Avrupa’ya alınması' konusu Avusturya’da iktidarı ikiye böldü

'Yunanistan’daki sığınmacıların Avrupa’ya alınması' konusu Avusturya’da iktidarı ikiye böldü
Yunanistan, ekonomisindeki daralmaya rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı

Yunanistan, ekonomisindeki daralmaya rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı

Yunanistan'da binlerce göçmen zehirlenme riski altında tutuluyor

Yunanistan'da binlerce göçmen zehirlenme riski altında tutuluyor