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Bosnalı Sırp liderin Lavrov'a hediye ettiği ikona tartışmalara neden oldu

Ukrayna'nın Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada ikonanın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek, bu eserin Bosna Hersek'e nasıl geldiği konusunda detaylı bilgi istedi.

Kayhan Gül   | 18.12.2020
Bosnalı Sırp liderin Lavrov'a hediye ettiği ikona tartışmalara neden oldu Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hediye ettiği ikona ülkede tartışmalara neden oldu, Ukrayna'nın iddiaları üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Ukrayna'nın Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek'i ziyareti sırasında Lavrov'a hediye edilen ikonanın Ukrayna kültür mirasına ait olduğunu belirtti, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığına gönderdikleri notada bu eserin nasıl buraya geldiğine dair detaylı bilgi istedi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, kendilerine gönderilen notayı Devlet Başkanlığı Konseyine ilettiklerini kaydederek, Bosna Hersek'e ait olmayan bir eserin ülkeye nasıl ulaştığının ve başkalarına nasıl hediye edildiğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Turkovic, ikona meselesinde ciddi bir hırsızlık ve Bosna Hersek'e yasa dışı yollardan getirilmiş olması durumunda polis ve savcılığın konuya müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de ikonanın Ukrayna'daki çatışmalar sırasında çalınıp Bosna Hersek'e getirildiği yönündeki iddiaların gerçek çıkması durumunda sorumlularının hapse atılması gerektiğini ifade etti.

Yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar üzerine Bosna Hersek Savcılığı ikona meselesi ile ilgili inceleme başlattı.

İkona, Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde "bulunmuş"

14-15 Aralık'ta Bosna Hersek'i ziyaret eden Lavrov'a, ülkedeki Sırp temsilcilerle yaptığı görüşmede ikona hediye edilmiş, ülke medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın Lugansk bölgesine ait olduğu belirtilen ikonanın 300 yıllık olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna Büyükelçiliğinin notası üzerine, Sırp lider Dodik'in ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 300 yıllık altın kaplama ikonanın Lugansk bölgesinde "bulunduğu" ifade edildi.

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