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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan nükleer enerji üretimini artırmaya yönelik yeni adım

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki nükleer enerji üretimini artırmaya ve yeni nükleer santraller yapılmasına yönelik başkanlık kararnamelerine imza attı.

Hakan Çopur  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
ABD Başkanı Trump'tan nükleer enerji üretimini artırmaya yönelik yeni adım

Washington DC

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısı öncesinde nükleer enerjiyle ilgili bazı kararnameleri imzaladı.

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ABD'nin enerji ihtiyacının çok fazla ve bu ihtiyacın karşılanmasında nükleer enerjinin çok önemli olduğunu belirten Trump, bu alana daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Trump, "Bugün nükleer enerji konusunda büyük bir duyuru yapıyoruz. Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir, bugünkü kararnameler bizi bu sektörde gerçek bir güç haline getirecektir. Büyük nükleer tesislerden bahsediyoruz ve bu alanda teknoloji, güvenlik ve maliyet açısından uzun bir yol kat ettik." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, yeni nükleer santralleri çok hızlı şekilde inşa etmeleri gerektiğine işaret ederek, hem büyük tesisler hem de görece daha küçük tesisler yapacaklarını dile getirdi.

"Bunları çok hızlı ve çok güvenli şekilde yapacağız. 3 veya 4 tane daha küçük tesis yapıp bunları bir araya getirecekler. Fransa'nın yaptığı da buydu. Ayrıca büyük olanları da inşa edeceğiz. Bence bu konuda rakipsiz olacağız. Artık nükleerin zamanı geldi." diye konuşan Trump, imzaladığı kararnamelerle nükleerin önündeki bürokratik engelleri de kaldıracaklarını ifade etti.

Yeni teknolojilerde yapay zekayı daha fazla kullandıklarını da aktaran Trump, nükleer tesislerin inşası ve faaliyetlerinde de yapay zeka tabanlı uygulamalardan faydalanacaklarını ve bu konuda Çin'in gerisinde kalmayacaklarını vurguladı.

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