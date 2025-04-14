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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan "İran sorununu çözeceğim" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile İran arasında cumartesi günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün her şeyin İran'la ilgili sorunu var ama ben bu sorunu çözeceğim. Bu aslında kolay bir sorun. Bunu çözeceğiz." dedi.

Hakan Çopur  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
ABD Başkanı Trump'tan "İran sorununu çözeceğim" mesajı Fotoğraf: Celal Güneş - AA

Washington

ABD Başkanı Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran'la müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, cumartesi günü yapılan görüşmeye atıfta bulundu ve gelecek cumartesi yeni bir görüşme yapacaklarını ancak bu bir haftalık sürenin aslında uzun olduğunu belirtti.

"İran bizimle anlaşmak istiyorlar ama nasıl olacağını bilmiyorlar. Gelecek cumartesi günü için bir toplantı daha planladık. Asıl konu şu: İran asla nükleer silahlara sahip olamaz." şeklinde konuşan Trump, bir haftalık aranın "uzun bir süre olduğunu" söyledi.

İlk başkanlık döneminde İran'a uyguladığı maksimum baskı politikası nedeniyle Tahran'ın "parasız" kaldığını savunan Trump, "İran'ın parası yoktu çünkü ikincil yaptırımlar ve bir sürü başka yaptırım uyguluyorduk. Şimdi ise her şeyin İran'la ilgili sorunu var ama ben bu sorunu çözeceğim. Bu aslında kolay bir sorun. Bunu çözeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Sanıyorum bizi oyalıyorlar çünkü bu ülkede aptal insanlarla uğraşmaya çok alışmışlar." diyen ABD Başkanı, Tahran'ın kendilerini oyaladığından şüphelendiğini açıkça dile getirdi.

Trump, sözlerini, "İran'ın zengin ve büyük bir ulus olmasını isterim ancak asla nükleer silaha sahip olamazlar. Büyük bir ülke olmak istiyorlarsa nükleer silaha sahip olamazlar." diyerek tamamladı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurdu. Bir sonraki tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması bekleniyor.


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