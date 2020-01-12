Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek

ABD Başkanı Trump, İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi.

Islam Doğru   | 12.01.2020
Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek

New York

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek." diyen Trump, protestoculara seslenerek, "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Dünya izliyor"

Attığı ikinci twitte, İran hükümetinin, protestolar için insan hakları gruplarına izin vermesi gerektiğini belirten ABD Başkanı, "İran hükümeti, İran halkının devam eden protestoları ile ilgili insan hakları gruplarına, gerçekleri izlemeleri ve raporlamaları için izin vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

"Barışçıl protestocuların katledildiği" başka bir olay veya internetin kapatılmasının söz konusu olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Dünya izliyor." uyarısında bulundu.

Trump, daha sonra her iki mesajın Farsçasını da paylaştı.

Tahran'da rejim karşıtı gösteri

İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için dün başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen gösteri, rejim karşıtı sloganların atıldığı protestoya dönüştü. 

                    

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" şeklinde sloganlar attı.

İran özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığa müdahale ederek, gösteri yerine giden yolları kapatarak vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek

Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek

İranlı muhalif liderden Hamaney'e: Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

İran ABD'nin yeni yaptırımlarını kınadı

İran ABD'nin yeni yaptırımlarını kınadı
Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi

Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi
Tahran'da rejim karşıtı gösteri

Tahran'da rejim karşıtı gösteri