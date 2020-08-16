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Dünya

ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump, New York'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hakan Çopur   | 16.08.2020
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti Fotoğraf: Lokman Vural Elibol /AA

Washington

Kardeşi Robert Trump'ın (72) ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Trump'a verdiği destekle bilinen Robert Trump'ın, bir süredir kamuoyunda açıklanmayan bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü bildirilmişti. Trump, kısa süre önce Manhattan'daki New York-Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini dün ziyaret etmişti.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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