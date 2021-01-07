Euro
9.04
Dolar
7.36
BIST 100
1,522.24
Altın
1,914.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 331 artarak 370 bin 71'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 07.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti

New York

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 276 bin 941 artışla 21 milyon 865 bin 323'e çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 331 artarak 370 bin 71'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 25 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 263 milyon 589 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 537 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 894 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 409 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 888 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 395 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 874 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti
Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1070 kişi hayatını kaybetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti

İngiltere İçişleri Bakanı Patel: Başkan Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı

'ABD'de demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişiminin ardından sorunun çözülmesi memnuniyet verici'

Çin, ABD'yi Hong Kong'la ilgili 'yanlış hareketlerinin bedelinin' olacağı konusunda uyardı

Çin, ABD'yi Hong Kong'la ilgili 'yanlış hareketlerinin bedelinin' olacağı konusunda uyardı
Akşener: Demokrasinin hep altını çizen bir ülkede de böyle bir durumun yaşanması enteresan bir durum

Akşener: Demokrasinin hep altını çizen bir ülkede de böyle bir durumun yaşanması enteresan bir durum
KKTC Cumhurbaşkanlığı: ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz

KKTC Cumhurbaşkanlığı: ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz