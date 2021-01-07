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Dünya

ABD Kongresinin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kongredeki olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden kadının 12 yılık eski bir Hava Kuvvetleri askeri olduğunu açıkladı.

Kasım İleri   | 07.01.2021
ABD Kongresinin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Washington

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kongredeki olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ashli Elizabeth McEntee'nin 12 yıllık askerlik görevini kasım 2016'da Ulusal Muhafız Hava Kuvvetlerine ait Dyess Hava Üssünde noktaladığını duyurdu.

35 yaşındaki McEntee'nin en son 5 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse bizi durduramaz. Fırtına geliyor ve 24 saatten az bir süre sonra DC'ye inecek. Aydınlık için karanlık." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanmış, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.


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