ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor
ABD Başkanı Trump, koronavirüs rakamlarının çok daha iyi göründüğünü söyledi.
Washington
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin ülkenin hemen hemen her yerinde azaldığına dikkati çekerek, tablonun iyiye gittiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Trump, Twitter üzerinden ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
Ülkenin hemen her yerinde virüs kaynaklı ölüm ve vakaların düşüşe geçtiğini vurgulayan Trump, "Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor. Büyük ilerleme kaydedildi." ifadesini kullandı.
"Yalan haberler" olarak nitelendirdiği basına da yüklenmeyi sürdüren Trump, "Koronavirüs ile mücadelemize yalan haberler dışında herkes çok büyük kredi verdi. Onlar (basın) Amerika'nın utanç kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyada Kovid-19'dan en ağır etkilenen ülke konumundaki ABD'de 1 milyon 369 bin 157 kişi virüse yakalanırken, 80 bin 807 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.