Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.19
BIST 100
90,272.19
Altın
1,280.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump İran'a yaptırımları imzaladı

ABD Başkanı Trump, İran'a demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladı.

Hakan Çopur   | 08.05.2019
ABD Başkanı Trump İran'a yaptırımları imzaladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Söz konusu başkanlık kararına göre ABD yönetimi, İran'ın demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini hedef alan yaptırımları uygulamaya koyuyor.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılmasının 1. yıl dönümüne rastlayan kararname hakkında Trump, "Bugün İran'ın petrol-dışı en önemli ihracat gelirlerinin kaynağı olan demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerine yaptırımlar getiren başkanlık kararına imza atıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer anlaşma sürecinde terör odaklarına destek vermeye devam ettiğini, füzeler geliştirdiğini ve bölgesel çatışmalarda rol oynadığını savunarak, "Aldığımız kararlar neticesinde artık İran rejimi terörü desteleme fonlarını bulmakta zorlanıyor, ekonomisi beklenmedik bir depresyona giriyor, hükümet gelirleri kuruyor ve enflasyonu kontrolden çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskı kampanyasının başarılı olduğunu ifade eden Trump, son dönemde yönetiminin aldığı yeni yaptırım kararlarını örnek olarak gösterdi.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

BM'den İran nükleer anlaşmasının korunması çağrısı

BM'den İran nükleer anlaşmasının korunması çağrısı

ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı

ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü

ABD, Maduro'ya karşı gelen eski istihbarat başkanına yaptırımları kaldırdı

ABD, Maduro'ya karşı gelen eski istihbarat başkanına yaptırımları kaldırdı
ABD'de 'filantropik' kuruluşlar İslamofobi ağına 125 milyon aktarmış

ABD'de 'filantropik' kuruluşlar İslamofobi ağına 125 milyon aktarmış
Morgan Stanley Rusya'daki bankacılık faaliyetini sonlandırıyor

Morgan Stanley Rusya'daki bankacılık faaliyetini sonlandırıyor