Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,336.10
BTC/USDT
104,805.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, 12 bağımsız başmüfettişin işine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, birçok federal kurumda görev alan 12 bağımsız başmüfettişi kovdu.

Irmak Akcan  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
ABD Başkanı Trump, 12 bağımsız başmüfettişin işine son verdi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Ankara

The Washington Post'un ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, federal kurumlarda çalışan 12 bağımsız başmüfettişi, haber vermeden işten çıkardı.

Savunma, Dışişleri, Ulaştırma, Gazi İşleri, Konut ve Kentsel Gelişim, İçişleri, Enerji, Ticaret ve Tarım bakanlıklarının yanı sıra Çevre Koruma Ajansı, Küçük İşletmeler İdaresi ve Sosyal Güvenlik İdaresi gibi kurumlarda çalışan başmüfettişler, görevlerinin "derhal sonlandırıldığını" elektronik postayla öğrendi.

Bu müfettişlerin birçoğunun bir önceki Trump yönetiminde göreve getirilmiş kişiler olduğu dikkati çekti.

ABD Kongre Araştırma Merkezi'nin bilgilerine göre, bir başmüfettişin görevden alınması halinde, Başkan bu durumu ayrıntılı ve duruma özel gerekçeleri de dahil olmak üzere esaslı gerekçelerini, görevden alma ya da nakil işleminden en geç 30 gün önce Kongre'ye yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

Diğer yandan Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İşten çıkarılan başmüfettişlerden biri, durumu "bir katliam" olarak değerlendirdi.

Trump'ın açılan pozisyonlara kendisine sadık kişileri getireceğini belirten başmüfettiş, bu durumun tüm sisteme zarar vereceğini belirtti.

Görevi sonlandırılmış başka bir müfettiş ise "Yeni yönetim, bağımsız çalışacak kimseyi bu pozisyonda görmek istemiyor." ifadesini kullandı.

Senatör Elizabeth Warren, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Başmüfettişler, hükümetin israflarının, dolandırıcılıklarının ve suiistimallerinin kökünü kazımak ve suistimalleri önlemekle görevlidir. Başkan Trump, kendi gücü üzerindeki denetimleri ortadan kaldırıyor ve yaygın yolsuzluğun önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avukat Fırat Epözdemir'e terör örgütü soruşturmasında tutuklama
Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı
Valinin makam aracı TOGG, Gazze ve Muğlalı çiftin gelin arabası oldu
Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan ulaşımı aksattı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, 12 bağımsız başmüfettişin işine son verdi

ABD Başkanı Trump, 12 bağımsız başmüfettişin işine son verdi

Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, Senatodan 50'ye karşı 51 oyla onay aldı

Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını duyurdu

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt içi resmi ziyaretleri için yola çıktı

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt içi resmi ziyaretleri için yola çıktı
Trump'ın başkanlığı devralmasının ardından AB ile ABD arasında temas kurulmadı

Trump'ın başkanlığı devralmasının ardından AB ile ABD arasında temas kurulmadı
Trump'ın göçmen politikaları nedeniyle Little Village Mahallesi'nin sokakları tenhalaştı

Trump'ın göçmen politikaları nedeniyle Little Village Mahallesi'nin sokakları tenhalaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet