Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,709.30
BTC/USDT
23,144.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'in Kovid-19 testi tekrar negatife döndü

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

Islam Doğru   | 06.08.2022
ABD Başkanı Joe Biden'in Kovid-19 testi tekrar negatife döndü

New York

Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden’ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.

Mektupta, “İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek.” ifadesi paylaşıldı.

Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.

Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor
Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Benzer haberler

ABD Başkanı Joe Biden'in Kovid-19 testi tekrar negatife döndü

ABD Başkanı Joe Biden'in Kovid-19 testi tekrar negatife döndü

ABD Başkanı Biden'dan Kongreye enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısını geçirme çağrısı

Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi

Kovid-19 yeni yazılımla artık bilgisayarlı tomografiden kaçamıyor

Kovid-19 yeni yazılımla artık bilgisayarlı tomografiden kaçamıyor
AB’den yeni Kovid-19 aşı alımı anlaşması

AB’den yeni Kovid-19 aşı alımı anlaşması
Biden, El-Kaide üst yöneticisi Zavahiri'nin hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı

Biden, El-Kaide üst yöneticisi Zavahiri'nin hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet