Euro
9.69
Dolar
8.16
BIST 100
1,417.89
Altın
1,737.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a 'güçlü destek' vurgusu

Biden'ın, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" dile getirdiği ve Kral 2. Abdullah'ın liderliğinin ABD ve bölge için öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Dildar Baykan   | 07.04.2021
ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a 'güçlü destek' vurgusu

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" belirtti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in, ülke yönetimi tarafından "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanmasının ardından ABD Başkanı Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Biden'ın, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" dile getirdiği ve Kral 2. Abdullah'ın liderliğinin ABD ve bölge için öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, Ürdün'ün bölgedeki önemli rolü, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki birçok ikili iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca Başkan Joe Biden, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümün önemini de vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 3 Nisan'da, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de önceki gün Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 50 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 627 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak
Avrupa İlaç Ajansından AstraZeneca aşısı için 'kanda pıhtılaşma' açıklaması

Benzer haberler

ABD, Irak'ta kalan muharip askerlerini geri çekmeye devam edecek

ABD, Irak'ta kalan muharip askerlerini geri çekmeye devam edecek

Beyaz Saray: Müttefiklerimizle Pekin Olimpiyatlarına ortak boykotu görüşmedik, görüşmüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a 'güçlü destek' vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir
ABD'de Bitcoin ile 'kimyasal silah' almaya çalışan kişi 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de Bitcoin ile 'kimyasal silah' almaya çalışan kişi 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Ürdün Kralı Abdullah, ülkedeki krizin ardından ilk kez ulusa seslenecek

Ürdün Kralı Abdullah, ülkedeki krizin ardından ilk kez ulusa seslenecek