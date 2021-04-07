Beyaz Saray: Müttefiklerimizle Pekin Olimpiyatlarına ortak boykotu görüşmedik, görüşmüyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin müttefikleriyle Çin'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünmediğini söyledi.
Washington DC
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Uluslararası insan hakları savunucularının ABD ve müttefiklerinin Çin'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD ve müttefiklerini boykota çağırdığının anımsatılması üzerine Psaki, "Hiçbir müttefikimiz ile ortak bir boykot konusunda konuşmadık, konuşmuyoruz. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Çin'e yönelik endişelerimizi dile getireceğimiz bir zemin bulunması konusunda istişarelerde bulunuyoruz." dedi.
"Uygur Türkleri" vurgusu
Psaki, ABD'nin Pekin Olimpiyatlarına katılma planında da bir değişiklik olmadığını vurgularken, "Çin'in eylemleri konusunda tabii ki de birçok müttefikimiz ile konuşuyoruz, buna Uygur Türklerine yönelik soykırım da dahil." diye konuştu.
ABD'nin Çin ile çalışabilecek bazı alanları olduğuna işaret eden Psaki, bunu yaparken ABD'nin Çin'e yönelik endişelerini de dile getirmekten geri durmayacağını kaydetti.
Kuzey Kore'ye "diplomasiye hazırız" mesajı
Kuzey Kore'nin nükleer testlerini artırması nedeniyle ABD'nin herhangi bir adım atmayacağının sorulması üzerine Psaki, atılacak adımlar konusunda ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yorum yapması gerektiğini söyledi.
Kore Yarımadası'ndaki önceliklerinin nükleerden arınma olduğunun altını çizen Psaki, "Biz Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamayı sürdürürken, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da iletişim halindeyiz. Bizi nükleerden arındırmaya götürecekse, bir şekilde diplomasiyi de düşünmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Rus Muhalif Aleksey Navalnıy konusu
Toplantıda, Psaki, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın açlık grevine başladığı haberlerinden rahatsız olduklarını belirterek, "Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliğinden Rusya yönetimi sorumludur." açıklamasında bulundu.
Psaki, "Navalnıy'ın sağlık durumunun kötü olduğu ve başka bir sağlık merkezine gitme istemiyle açlık grevine başlamasından dolayı rahatsızız." ifadesini kullandı.
Psaki, Navalnıy'a yönelik suçlamaların "uydurma, siyasi motivasyonlu ve adaletsiz " olduğunu vurgulayarak, "Rus makamları, hapishanede olduğu müddetçe Navalnıy'ın güvenliği ve sağlığını sağlamaya çağırıyoruz. Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliğinden Rusya yönetimi sorumludur. Konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Navalnıy'ın bir an önce salıverilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz." mesajını verdi.
ABD'nin resmi kurumlarına yönelik düzenlenen "Solarwinds" siber saldırısı konusunda bir adım atılıp atılmayacağının sorulması üzerine Psaki, "Bu konudaki incelemelerimiz sürüyor, elbette bir adım atacağız ve bu adım, aylar değil haftalar uzağımızda." değerlendirmesinde bulundu.
İran görüşmeleri konusunda "iyiye işaret" yorumu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün başlayan İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine de değinen Psaki, görüşmelerin henüz 2. gününde olduğunu ve net bir yorum için henüz erken olduğunu vurguladı.Psaki, İran'a yönelik şartlarının halihazırda belli olduğunu ve diplomasiyi önemsediklerini vurgulayarak, "Şu anda doğrudan yer almıyor olsak da bu görüşmelerin başlamış olması iyiye işaret ve iyi bir adım." değerlendirmesinde bulundu.
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