Euro
10.34
Dolar
8.67
BIST 100
1,402.35
Altın
1,774.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden silahlı suçlara yönelik politikasını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silahlı suçların engellenmesi ve bununla mücadele ile kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni politikalarını açıkladı.

Dildar Baykan   | 24.06.2021
ABD Başkanı Joe Biden silahlı suçlara yönelik politikasını açıkladı

Washington

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son dönemde artan silahlı saldırılar ve cinayetlerin ardından yönetiminin silahlı şiddet ile mücadele politikasını açıkladı.

Yerel polislere, sosyal çalışanlara ve avukatlara yönelik fonların artırılması için halihazırda birçok yatırım yaptıklarını ve bu politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Kongreye de onaylanan fonları polis teşkilatlarına aktarma çağrısı yaptı.

Kongreye yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylama çağrısını da yineleyen Biden, "Ben umudu hiçbir zaman bırakmam." diye konuştu.

Biden yeni politikaları kapsamında daha önce hüküm giyen kişilerin de topluma kazandırılması için çalışacaklarını kaydederek, "Biz insanların elinin silah değil, meslek tutmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Güney Afrikalı yarım milyon eğitim personeline yönelik Kovid-19 aşılamaları başladı
İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor
ABD: Kovid-19 aşısı yaptıran 30 yaş ve altındakilerde görülen kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabilir
Yunanistan’da açık havada maske takma zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor

Benzer haberler

ABD Başkanı Joe Biden silahlı suçlara yönelik politikasını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden silahlı suçlara yönelik politikasını açıkladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO'yu üyelik için reform listesi vermeye çağırdı

Putin ve Biden'dan ortak bildiri: Nükleer bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı teyit ediyoruz

Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme: Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum

Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme: Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum
Putin-Biden zirvesinde Rusya-ABD ilişkileri yoluna koyulmaya çalışılacak

Putin-Biden zirvesinde Rusya-ABD ilişkileri yoluna koyulmaya çalışılacak
ABD Başkanı Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık

ABD Başkanı Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık