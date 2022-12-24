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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan 'Libya'ya desteğimiz devam edecek' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, halkının istikrarlı, demokratik ve müreffeh bir gelecek elde etmesi için Libya'yı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Muetaz Wannes, Ali Semerci   | 24.12.2022
ABD Başkanı Biden'dan 'Libya'ya desteğimiz devam edecek' açıklaması

Libyan

Libya Başkanlık Konseyinin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Libya'nın bağımsızlığının 71. yıl dönümü dolayısıyla Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye mektup gönderdi.

Mektubunda konseyin ulusal uzlaşma çağrısı yapma çabasına övgüde bulunarak bu önemli projede yer almayı arzuladığını dile getiren Biden, halkının istikrarlı, demokratik ve müreffeh bir gelecek elde etmesi için Libya'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı.

17 Aralık'ta ABD-Afrika Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'da bulunduğu sırada ABD Başkanı Biden ile bir araya gelen el-Menfi, görüşmede, Biden'a ülkesinde istikrarı sağlamanın yolları ve Başkanlık Konseyinin siyasi ve ekonomik vizyonu hakkında bilgi vermişti.

Libya'da 24 Aralık ülkenin bağımsızlık günü olarak kutlanıyor.

Seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunması ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve Meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.


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