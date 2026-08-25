TRT, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkusunu özel yayınlarla ekran ve radyolara taşıyacak.

TRT'de Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne özel içerikler yayınlanacak TRT, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkusunu özel yayınlarla ekran ve radyolara taşıyacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 1071 Malazgirt Zaferi'nin Anadolu tarihindeki önemli yeri, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında hazırlanan içeriklerle ele alınacak.

"Pelin Çift ile Gündem Ötesi Malazgirt Özel" canlı yayını bugün saat 22.45'te ekrana gelecek.

"Tozkoparan İskender" dizisinin, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel çekilen "Tozkoparan İskender: 1071" filmi yarın saat 12.40'ta yayınlanacak. Film, aynı gün saat 09.30'da TRT Türk ekranlarında da izleyiciyle buluşacak.

Malazgirt'in izleri TRT 2'de ekrana gelecek

Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaların ve ortaya çıkarılan önemli bulguların ele alınacağı "Antik Miras" yarın 11.30'da TRT 2'de yayınlanacak.

Aynı gün saat 19.30'da ekrana gelecek "Göz Hizası"nda ise Malazgirt Zaferi farklı yönleriyle değerlendirilecek.

TRT Belgesel'de sevilen yapım "Savaşın Efsaneleri-Malazgirt Meydan Muharebesi" Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel hazırlanan bölümüyle yarın saat 21.50'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne özel bölümüyle yarın saat 10.35, 15.30 ve 19.20'de TRT Çocuk'ta ekrana gelecek.

"Türkistan Gündemi" özel bölümü izleyiciyle buluşacak

TRT Avaz'da yarın saat 12.00'de "Türkistan Gündemi" 1071 Malazgirt Zaferi'ne özel bölümüyle yayınlanacak.

Ardından "İzler" belgeselinde, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştiren tarihi yolculuğu saat 13.45'te ele alınacak.

Saat 21.00'de yayınlanacak "Kendi Gök Kubbemiz" programında ise zaferin tarih ve medeniyet açısından taşıdığı önem değerlendirilecek.

Yarın saat 08.45'te TRT Türk'te "Rafadan Tayfa Malazgirt Zaferi Özel" yapımı, saat 22.30'da ise "Haberdar Özel" programı yayınlanacak.

Alparslan ile Romen Diyojen arasındaki mücadeleyi anlatan "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" filmi de yarın saat 23.45'te TRT Türk ekranlarında olacak.

TRT Kurdi'de Malazgirt özel canlı yayını yapılacak

TRT Kurdi'de "Weşana Taybet-Malazgirt" (Özel Yayın-Malazgirt), Muş'un Malazgirt ilçesinden gerçekleştirilecek canlı yayınla bugün saat 13.30'da ekrana gelecek.

TRT Genç'te "Genç Takvim"in yeni bölümü, yarın saat 09.30'da 1071'de tarihin yeniden şekillendiği Malazgirt'i ekrana getirecek.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Malazgirt Zaferi'ne özel hazırladığı "26 Ağustos Ruhu-Malazgirt ve Büyük Taarruz" programı ise yarın saat 13.30'da dinleyicilere ulaşacak.

Günün anlam ve önemine yönelik özel içerikler TRT Radyoları'nda da dinleyicilerle buluşacak.