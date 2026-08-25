İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koydu

Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, UNRWA personelinin tamamını Kalendiya Eğitim Merkezi'nden çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin personele merkeze bir daha dönmelerinin yasak olduğunu bildirdiği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise UNRWA'nın eğitim merkezine el konulması, "Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'ün Kefr Akab Mahallesi'ndeki yeni bir eğitim ve sosyal kompleksin yenileme çalışmalarına başladığı" şeklinde lanse edildi.

Açıklamada "UNRWA'nın arazi üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı olmamasına rağmen, araziyi onlarca yıldır çitlerle çevirdiği" iddia edildi.

"UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerinin kanunen yasaklandığına" işaret edilen açıklamada, Ekim 2024'te İsrail Meclisi tarafından kabul edilen yasaya atıfta bulunuldu.

İsrail, faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın merkezini yıkmıştı

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.