ABD Başkanı Biden'dan 2024 mali yılı için 6,9 trilyon dolarlık bütçe teklifi
ABD Başkanı Biden'dan 2024 mali yılı için 6,9 trilyon dolarlık bütçe teklifi
Washington
Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2024 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.
Buna göre, bütçede 2024 mali yılında 5 trilyon dolarlık gelir sağlanması hedeflenirken, 6,9 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.
Savunma harcamalarında yüzde 3'lük artış
Biden'ın bütçe teklifi, savunmaya yönelik harcamalarda 2023 mali yılına kıyasla yaklaşık yüzde 3'lük artış öngörüyor.
Savunma harcamaları için 2024 mali yılında 886,4 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor. Bu tutarın 842 milyar dolarının Savunma Bakanlığına (Pentagon) aktarılması, kalanıyla ise diğer bakanlıklar bünyesindeki savunma harcamalarının finanse edilmesi öngörülüyor.
Hazine Bakanlığının bütçesinin yüzde 15 artırılması öngörülüyor
Biden yönetiminin 2024 mali bütçesinin tutarında bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 8'lik artış olduğu hesaplanıyor.
ABD'de 2024 mali yılında Hazine Bakanlığının bütçesinde yüzde 15'lik artışa gidilerek 16,3 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.
Söz konusu dönemde Tarım Bakanlığına ayrılan bütçenin yüzde 14,3, Eğitim Bakanlığının bütçesinin yüzde 13,6, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yüzde 11,4, Çalışma Bakanlığının bütçesinin yüzde 10,9, Ticaret Bakanlığının bütçesinin yüzde 10,7, İçişleri Bakanlığının bütçesinin yüzde 9,3, Enerji Bakanlığının bütçesinin yüzde 8,7, Adalet Bakanlığının bütçesinin yüzde 5,9 ve Savunma Bakanlığının bütçesinin yüzde 3,2 artırılması öngörülüyor.
Aynı dönemde Ulaştırma Bakanlığının bütçesine ayrılan kaynağın yüzde 2,9 ve İç Güvenlik Bakanlığının bütçesindeki yüzde 1'lik azalış dikkati çekiyor.
Bütçe açığını 10 yılda yaklaşık 3 trilyon dolar azaltma hedefi
Biden'ın bütçe teklifi ile bütçe açığının 10 yılda yaklaşık 3 trilyon dolar azaltılması hedefleniyor.
Bu kapsamda, zenginler ve şirketlere yönelik vergilerin artırılması, büyük ilaç ve petrol şirketlerine olan harcamaların ise kesilmesi planlanıyor.
En zengin yüzde 0,01'lik kesim için yüzde 25'lik asgari gelir vergisinin uygulanmasının teklif edildiği bütçede, halihazırda yüzde 21 olan kurumlar vergisi oranın da yüzde 28'e çıkarılması öngörülüyor.
Ayrıca bütçede, 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergilerin neredeyse iki katına çıkarılması ve yılda 400 bin dolardan fazla kazananlar için yüzde 39,6 oranında yeni bir üst gelir vergisi dilimi oluşturması planlanıyor.
Biden'ın bütçe teklifi, gelecek 10 yılda 5,5 trilyon dolarlık vergi artışı öngörüyor.
Bütçe ile ABD'de yatırım yapılması, çalışan aileler için maliyetler ile vergilerin düşürülmesi, Medicare (65 yaş ve üstü kişiler için federal sağlık sigortası) ve sosyal güvenliğin güçlendirilmesi planlanıyor.
ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 0,6 büyümesi bekleniyor
Ekonomik tahminlerin de yer aldığı bütçe teklifinde, ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 0,6, 2024'te yüzde 1,5 ve 2025'te yüzde 2,3 büyüyeceğini tahmin ediyor.
Ülkede enflasyonun, 2023 sonunda yüzde 4,3, 2024'te yüzde 2,4 ve 2025'te yüzde 2,3 olması bekleniyor.
ABD'de işsizlik oranın da 2023'te yüzde 4,3, 2024'te yüzde 4,6 ve 2025'te yüzde 4,4 olması öngörülüyor.
Bütçe açığının ise 2023'te 1,6 trilyon dolardan 2024'te 1,8 trilyon dolara çıkması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.