ABD Başkanı Biden: Yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz
ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." dedi.
Washington DC
ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor.
ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.
Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.
ABD Başkanı Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.