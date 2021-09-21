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ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor. TEKNOFEST İstanbul başladı
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Dünya

ABD Başkanı Biden: Yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." dedi.

Kasım İleri   | 21.09.2021
ABD Başkanı Biden: Yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor.

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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