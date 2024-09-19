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Dünya

ABD Başkanı Biden, Fed'in faiz oranlarını daha da düşürmesini bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini beklediğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
ABD Başkanı Biden, Fed'in faiz oranlarını daha da düşürmesini bekliyor

New York

ABD Başkanı Joe Biden, Washington Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada, Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasının tüketiciler için iyi bir haber olduğunu belirtti.

Bunun da ev, araba ve daha fazla ürünü satın almanın maliyetinin düşeceği anlamına geldiğini ifade eden Biden, daha düşük borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi destekleyeceğine dikkati çekti.

Biden, enflasyonun Fed'in sıkılaştırma adımlarının ardından düştüğüne işaret ederek, Bankanın ülkenin büyümesini sağlamak için oranları düşürmeye geçtiğini dile getirdi.

ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile zirveyi gördüğünü anımsatan Biden, şimdi yüzde 2'ye yaklaştığını anlattı.

Biden, ancak bu durumun enflasyonla mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin bir zafer ilanı olmadığını söyleyen Biden, bunun ekonominin yeni bir aşamasına girildiğine işaret eden bir ilerlemenin ilanı olduğunu kaydetti.

Biden, "Faiz oranları düşecek ve daha da düşmesi bekleniyor. Bu bizim için iyi bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

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