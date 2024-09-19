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Dünya

Çekya'da yaşanan sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Çekya'da yaşanan sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Mikulovice

Çekya'nın Mikulovice ve Pisecna köylerinde meydana gelen selin ardından çalışmaları sürüyor.

Altyapıda ciddi hasarlara neden olduğu bildirilen selin ardından, temizlik ve yeniden inşa çalışmaları hızla devam ediyor.

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