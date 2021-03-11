Euro
8.96
Dolar
7.47
BIST 100
1,556.49
Altın
1,724.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Biden, "Onayladığımız bu tarihi yasa tasarısı ile ülkemizin bel kemiğini yeniden inşa etmeli ve bu ülkeyi meydana getiren kişilere savaşmaları için bir şans vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Dildar Baykan   | 11.03.2021
ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini onayladı.

Biden, Oval Ofis'te paketi imzalamadan önce yaptığı konuşmada, bu paketin ABD'de birçok kesim tarafından destek gördüğünü vurguladı.

Bu akşam Ulusa Sesleniş konuşması yapacağını belirten Biden, "Onayladığımız bu tarihi yasa tasarısı ile ülkemizin bel kemiğini yeniden inşa etmeli ve bu ülkeyi meydana getiren kişilere savaşmaları için bir şans vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Biden, ardından söz konusu teşvik paketini imzaladı.

Senato'da hafta sonu onaylanmıştı

ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve "uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmişti.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti. Temsilciler Meclisi, 10 Mart'ta paketi onaylayarak, Biden'ın imzasına göndermişti.

1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanacak

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.

Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor.

Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da, 15 Mart'tan itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunluğu getirildi

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Kovid-19 vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı
Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi