Euro
9.02
Dolar
7.31
BIST 100
1,505.42
Altın
1,923.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD basını, Kongredeki olayları 'bozguncuların işgali' olarak gördü

Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri, internet edisyonlarında olayları canlı aktarırken, eylemcileri "bozguncu çetesi" anlamına gelen "mob" sözcüğüyle adlandıran başlıklar kullandı.

Emre Aytekin   | 07.01.2021
ABD basını, Kongredeki olayları 'bozguncuların işgali' olarak gördü

Ankara

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarı bazı grupların, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdiği olaylar, ABD basını tarafından "bozguncuların işgali" olarak görüldü.

Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri, internet edisyonlarında olayları canlı aktarırken, eylemcileri "bozguncu çetesi" anlamına gelen "mob" sözcüğüyle adlandıran başlıklar kullandı.

Washington Post gazetesi, olayları, "Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı" başlığıyla duyurdu.

Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu." ifadelerini kullandı.

"Çete, ABD başkentini işgal etti"

New York Times gazetesinin internet edisyonunda, "Trump'ın öfkeli konuşmasıyla galeyana gelen çete, Capitol'ü kuşattı" başlığı yer aldı.

Gazete, haberinde, "Çetenin binayı işgal etmesinin ardından Senatoda Seçici Kurul oylarının sayılması yarıda kaldı. (Başkan Yardımcısı) Pence ve kanun koyucular tahliye edildiler." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

CNN televizyonu, olayları, internet sitesinde büyük puntolarla, "Çete, ABD başkentini işgal etti." başlığıyla duyurdu.

Haberde, göstericilerin Temsilciler Meclisi salonuna kadar girdikleri, olaylar nedeniyle meclisin her iki kanadındaki Cumhuriyetçiler'in Seçici Kurul oylarına yaptıkları itirazların yarıda kaldığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 63 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 548 kişi hayatını kaybetti
Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak

Benzer haberler

ABD basını, Kongredeki olayları 'bozguncuların işgali' olarak gördü

ABD basını, Kongredeki olayları 'bozguncuların işgali' olarak gördü