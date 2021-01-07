Euro
9.02
Dolar
7.31
BIST 100
1,505.42
Altın
1,923.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Bush: Yaşananları dehşete kapılarak izledik

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 07.01.2021
Eski ABD Başkanı Bush: Yaşananları dehşete kapılarak izledik

Ankara

ABD basınında çıkan haberlere göre, Bush, Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Bush, eşi Laura ile yaşananları dehşete kapılarak izlediklerini belirterek, seçimden bu yana bazı siyasetçilerin pervasızca davranışlarına, ABD'nin kurumları ve geleneğine saygısızca yaklaşımlarına tanıklık ettiklerini belirtti.

Kongre'yi basan bu insanların, beyhude ümitlerle kışkırtıldığını belirten Bush, "Ayaklanma, ülkemize ve itibarımıza büyük zarar verebilir. ABD'de her vatansever vatandaşın hukukun üstünlüğünü desteklemesi temel bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı, bu tür olayların, "ancak seçim sonuçlarının tartışmalı olduğu bir muz cumhuriyetinde" yaşanabileceğini vurgulayarak, seçilmiş kişilerin görevlerini yerine getirmesine, ABD'lilerin seslerini, barış ve güvenlik içinde temsil etmelerine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 63 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 548 kişi hayatını kaybetti
Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Bush: Yaşananları dehşete kapılarak izledik

Eski ABD Başkanı Bush: Yaşananları dehşete kapılarak izledik

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD seçimini Biden kazanmıştır

ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı

ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Washington'daki olaylar nedeniyle Kongredeki seçim oturumlarına ara verildi

Washington'daki olaylar nedeniyle Kongredeki seçim oturumlarına ara verildi
ABD'de yapılan araştırmaya göre maskulenlik ile Trump'ı desteklemek arasında bağlantı olabilir

ABD'de yapılan araştırmaya göre maskulenlik ile Trump'ı desteklemek arasında bağlantı olabilir