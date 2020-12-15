Euro
9.53
Dolar
7.84
BIST 100
1,395.40
Altın
1,852.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü 'terör' listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'de faaliyet gösteren İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "Küresel Terör Örgütü" listesine aldı.

Kasım İleri   | 15.12.2020
ABD Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü 'terör' listesine aldı

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'de faaliyet gösteren İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "Küresel Terör Örgütü" listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili açıklamasında, grubun, "ABD dış politikasına ve ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden terör faaliyetlerinde bulunma riskin" nedeniyle terör örgütleri listesine alındığını bildirdi.

Pompeo, açıklamasında şunları kaydetti:

"Saraya Muhtar, İran Devrim Muhafızlarından mali ve lojistik destek alan Bahreyn merkezli İran destekli bir terör örgütüdür. Saraya Muhtar'ın kendi açıkladığı amacı, İran'ın Bahreyn'e daha büyük bir etki yapmasına yol açma niyeti ile Bahreyn hükümetini devirmektir. Grup, ABD'nin Bahreyn'deki vatandaşlarına saldırı planlamış ve Bahreynli yetkililerin öldürülmesi için para ödülü koymuştu."

Şii grubun kaynaklarının, ABD'nin hedefinde olacağını vurgulayan Pompeo, grupla ilişkili kişilerin ABD'de veya ABD vatandaşlarının uhdesinde bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu ve ABD'lilerin bu grupla iltisaklı kişilerle ilişki kurmalarının yasaklandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 846 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 102 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'deki siber saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Konseyi koordinasyon grubu kurdu

ABD'deki siber saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Konseyi koordinasyon grubu kurdu

ABD'li ve İsrailli yetkililer gelecek salı Fas'a gidecek

ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor

ABD Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü 'terör' listesine aldı

ABD Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü 'terör' listesine aldı
KKTC Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki
NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında 'çözüm' çağrısı yaptı

NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında 'çözüm' çağrısı yaptı