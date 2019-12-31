Euro
6.67
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,518.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi

ABD Savunma Bakanı Esper, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine girme girişimi sonrasında elçiliğe ek kuvvet gönderildiğini söyledi.

Kasım İleri   | 31.12.2019
ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi Fotoğraf: Murtadha Sudani / AA

Washington

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı göstericiler, ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti. Gösteri sırasında, ABD'li askerler, binanın içinde bekledi. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )

ABD'nin, Şii milis gücü Haşdi Şabi şemsiyesi altında ve İran'a yakınlığı ile bilinin Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği saldırılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta tansiyonu yükseltti. 

Haşdi Şabi destekçilerinin Amerikan Büyükelçiliğine girmeye kalkışması Washington'u alarma geçirdi. 

                    

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Bakanlığı, Bağdat'taki Büyükelçiliğimizde personelimizin güvenliğini temin etmek üzere Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyor. Ülkedeki ABD vatandaşlarının, askeri personel ve diplomatlarının güvenliği ve nefsi müdafaa için gerekli kuvvet koruma tedbirlerini aldık. Büyükelçilikteki personele destek olmak üzere ek kuvvet gönderiyoruz. Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkedeki personelimizi koruması konusunda ev sahibi ülkeye güveniyoruz ve Irak hükümetine bu konuda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. ABD, Irak halkını; özgür, egemen ve müreffeh bir Irak'ı desteklemeye devam ediyor."

Esper, gönderilen asker sayısına ilişkin detay paylaşmazken Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Büyükelçiliğe 100 deniz piyadesinin gönderildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçilik önünde protestolar

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Hizbullah örgütüne düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırmış ve ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmişti.

Irak'taki Hizbullah Tugayları: ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurlarından Hizbullah Tugayları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği personelinin binadan güvenli şekilde tahliyesini sağlayabileceklerini bildirdi. 

Hizbullah Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Hizbullah Tugayları İstihbaratı olarak hükümetle koordinasyon halinde ABD Büyükelçilik personelinin binadan güvenli şekilde çıkışlarını sağlayabiliriz." ifadeleri kullanıldı. 

Irak hükümetinden ise milis gücün söz konusu adımına karşılık henüz açıklama yapılmadı. 

Şii milis grupların Büyükelçilik önündeki eylemi devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor

Benzer haberler

Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü

Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü

ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi

Pompeo'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi'ye 'İran' uyarısı

ABD Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı

ABD Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı
'İran Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıdan sorumlu tutulacak'

'İran Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıdan sorumlu tutulacak'
Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi

Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi