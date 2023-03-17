Dolar
19.01
Euro
20.18
Altın
1,934.86
ETH/USDT
1,742.90
BTC/USDT
26,672.00
BIST 100
5,246.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı

ABD'nin, Avustralya’ya 220 kadar Tomahawk füzesi satışını onayladığı bildirildi.

Şeyma Uzundere  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı

Canberra

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avustralya’nın Batı Pasifik'teki "en önemli müttefiklerinden biri olduğu" ve füze satışına ilişkin anlaşmanın "ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği" belirtildi.

Açıklamada Tomahawk füzelerinin, AUKUS anlaşması kapsamında alınması planlanan Virginia sınıfı denizaltılardan ateşlenebileceği belirtildi.

Yaklaşık 900 milyon dolar değerindeki 220 kadar füze alım anlaşmasının Arizona merkezli Amerikan firması Raytheon ile imzalanması bekleniyor.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD ile yakın çalıştıklarını ve uzun menzilli saldırı füzelerine sahip olmanın ülkesinin askeri kapasitesi için önemli olduğunu ifade etti.

Avustralya, İngiltere’nin ardından ABD’den Tomahawks füzesi alan ikinci ülke oldu.

Bunun yanı sıra, Japonya da ABD'den 2026’ya kadar 400 Tomahawk füzesi satın alabileceğini bildirmişti.

Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy konuya ilişkin ABC’ye verdiği röportajda, Avustralya Savunma Kuvvetlerinin Avustralya ana karasından mümkün olan en uzak mesafede rakiplerle mücadele etme yeterliliğini geliştirerek, "en iyi kapasiteyi" hedeflediklerini kaydetti.

AUKUS anlaşması, Avustralya’yı "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara sahip ilk ülke" konumuna getirmesi nedeniyle gelecekte bölgedeki gerilimi artırabileceği yönünde endişelere yol açıyor.

Ülkede 1991-1996 arasında görev yapan eski Başbakan Paul Keating, AUKUS'u, "1. Dünya Savaşı'ndaki zorunlu askerlik kararından bu yana bir İşçi Partisi hükümetince verilen en kötü uluslararası karar" olarak tanımlamıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere ve ABD ile imzaladıkları nükleer enerjiyle çalışan denizaltı üretimi anlaşması AUKUS'a yönelik ülke içinden gelen eleştirilere karşı, Çin'in bölgedeki askeri gücünü ciddi şekilde artırdığı ve bu yüzden de anlaşmanın gerekli olduğu savunmasını yapmıştı.

AUKUS anlaşması

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde, en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilmesi planlanıyor.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde, Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde konteyner kent kuruluyor
Depremlerin etkilediği yerlerde cuma namazı kılındı
Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yandaki apartmanda hasar oluştu
Bakan Akar: (Depremler ve sel baskını) Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte ilk andan itibaren seferber oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Asrın Felaketi: 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri" kitabı yayımlandı

Benzer haberler

ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı

ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı

Çanakkale gazisi babasından kalan yadigarlarla yaşıyor

ABD'de 7 polis ve 3 sağlıkçı, siyahi Otieno'nun ölümüyle suçlanıyor

ABD’den, Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’ya helikopter eğitimi açıklaması

ABD’den, Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’ya helikopter eğitimi açıklaması
ABD'nin Irak'ın işgaline imkan tanıyan yetkiyi iptal eden tasarıya ilişkin Senato'da ilk adım atıldı

ABD'nin Irak'ın işgaline imkan tanıyan yetkiyi iptal eden tasarıya ilişkin Senato'da ilk adım atıldı
Rusya: ABD'ye Kuzey Akım hatlarındaki patlamalara açıklık getirmesi için başvurduk

Rusya: ABD'ye Kuzey Akım hatlarındaki patlamalara açıklık getirmesi için başvurduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet