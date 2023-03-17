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Dünya

ABD Savunma Bakanlığı, ordudaki intiharları azaltmak için çalışma grubu kuruyor

ABD Savunma Bakanlığı, ordudaki intihar sayılarını düşürmek amacıyla askerlerin psikolojik desteğe erişimini kolaylaştıracak yeni çalışmalar başlattı.

Murat Karadağ  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
ABD Savunma Bakanlığı, ordudaki intiharları azaltmak için çalışma grubu kuruyor

Washington

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından kaleme alınan bildiride, ordudaki intiharların önlenebilirliğinin araştırılması için çalışma grubu kurulması çağırısında bulunuldu.

Çalışma gurubu tarafından yapılacak tavsiye kararlarıyla ilgili fizibilite çalışmasının da yapılmasını isteyen Austin, intiharların önlenmesi için komutanlara ve asker ailelerine daha çok gayret göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Austin, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) ruh sağlığı uzmanı istihdamının artırılması emri verirken "Çalışma arkadaşlarımız için psikolojik destek imkanları daha geniş kapsamlı ve bu hizmetlere ulaşım kolay olmalı." ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Austin'in iyileştirme talep ettiği alanların çoğunda hemen çalışma başlatılabileceğini belirtti.

Ryder, "İntiharın tek bir nedeni olmadığını ve belirli bir önleyici tedavinin veya eylemin intiharı tamamen ortadan kaldırmayacağını kabul etsek de birliklerimizin sağlığını ve sıhhatini korumak ve moralini iyileştirmek için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

ABD ordu birliklerindeki intihar sorununa ilişkin yapılan yıllık incelemede, intihar vakalarının çoğunda ateşli silah kullanımının tespit edildiği belirtiliyor.

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