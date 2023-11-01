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Dünya

ABD: Avustralya'ya "Black Hawk" helikopteri teslimatını artıracağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Avustralya'ya "Black Hawk" helikopteri teslimatını hızlandıracağını belirtti.

Dildar Baykan Atalay  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
ABD: Avustralya'ya "Black Hawk" helikopteri teslimatını artıracağız

Ankara

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile Washington'da bir araya geldi.

ABD ve Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesinde birçok sorunla karşılaştığına işaret eden Austin, Avustralya'ya "Black Hawk" helikopteri teslimatlarını hızlandıracaklarını kaydetti.

Avustralya'da temmuz ayında yapılan bir tatbikat sırasında Avustralya'ya ait MRH-90 Taipan helikopterinin düşmesi sonucu, 4 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Avustralya tüm MRH-90'ların uçuşunu yasaklamıştı.

ABD'den satın alınan ve bir bölümü Avustralya'ya ulaşan Black Hawk'ların, MRH-90'ların yerini alması planlanıyor.

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