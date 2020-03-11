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Dünya, Koronavirüs

'ABD AB ülkelerine seyahat kısıtlaması getirecek' iddiası

ABD'nin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına "Avrupa Birliği ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayınlamayı düşündüğü" iddia edildi.

Dildar Baykan   | 11.03.2020
'ABD AB ülkelerine seyahat kısıtlaması getirecek' iddiası

Washington

Washington Post'un üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada yayılırken; Beyaz Saray, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeye yönelik seyahatler için "3. seviye uyarı" yayımlama konusunu değerlendiriyor.

Söz konusu uyarı resmiyet kazanırsa, ABD vatandaşlarından zorunlu olmadıkça AB ülkelerine seyahatten kaçınmaları istenecek.

Trump'tan "federal hükümetin tüm imkanlarını kullanmaya hazırım" mesajı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin "en iyi doktorlar, hemşireler ve bilim insanlarına" sahip olduğunu kaydeden Trump, "Federal hükümetin tüm güçlerini, şu anda Kovid-19 nedeniyle karşılaştığımız zorluklar için kullanmaya hazırım." mesajını verdi.

Trump, Kovid-19 konusundaki politikaları nedeniyle kendisini eleştiren Demokratlar'a da yüklenerek, "Birisi Kongredeki Demokratlar'a koronavirüsün hangi partiden olduğunuzu umursamadığını söylemeli. Tüm Amerikalıları korumalıyız." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın akşam saatlerinde ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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