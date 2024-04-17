Dolar
32.48
Euro
34.67
Altın
2,378.14
ETH/USDT
3,031.00
BTC/USDT
61,700.00
BIST 100
9,530.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda konuşuyor
logo
Dünya

AB Zirvesi başladı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ekonomi ve rekabetçiliğin yanı sıra Ukrayna, Türkiye ile ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili konu başlıklarını görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
AB Zirvesi başladı

Brüksel

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirve 21.00'de başladı.

Zirve, AB liderlerinin 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesindeki son toplantısı olma özelliğini taşıyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı Roberta Metsola da katılıyor.

İlk oturumda Metsola'nın liderlere hitabının ardından, Ukrayna, Türkiye ile ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

Uzun bir aradan sonra Türkiye ile ilişkiler de AB Zirvesinin gündemine alınmıştı. Türkiye ile ilgili kısımda, temel olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in AB Komisyonu ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçiminin ardından ikili ilişkilerin seyrine yönelik hazırladığı ve Kasım 2023'te sunduğu rapordaki öneriler görüşülecek.

Ekonomi konuları ise yarınki oturumlarda ele alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de 88 deprem konutu kurayla hak sahiplerine teslim edildi
Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddiaları yalanladı
Yargıtay, 6 yaşındaki Umut'un ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin kararını onadı

Benzer haberler

AB Zirvesi başladı

AB Zirvesi başladı

AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerildi

AP seçimlerinden sonra AB yönetiminin başı için Draghi'nin de adı geçiyor

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu
AB liderleri ekonomi ve dış ilişkiler konularını görüşmek üzere "özel zirvede" bir araya geliyor

AB liderleri ekonomi ve dış ilişkiler konularını görüşmek üzere "özel zirvede" bir araya geliyor
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet