Dolar
36.30
Euro
38.10
Altın
2,936.55
ETH/USDT
2,724.80
BTC/USDT
97,087.00
BIST 100
9,807.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB: Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin demokratik yollarla seçildiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimindeki Rusya'nın ise demokratik bir ülke olmadığını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
AB: Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir

Brüksel

De Keersmaecker, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" nitelemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü, şunları ifade etti:

"Başkan Zelenkskiy, meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle seçilmiştir. Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir. Amerikalı yetkililerin kullandığı bilgilere gelince elbette bu konuda herhangi bir bilgi paylaşamam. Bunu onlara sormanız gerekir."

ABD Başkanı Trump, dün Zelenskiy'i Ukrayna'da seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Sakarya'da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze'ye destek kermesi başlatıldı
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

Benzer haberler

AB: Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir

AB: Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir

AB çalışanları, 24 Şubat'ta yapılacak AB-İsrail Ortaklık Konseyi Toplantısı'nı protesto etti

İtalya'dan, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik eleştirileri için "sükunet" çağrısı

Rusya: Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerini vurduk

Rusya: Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerini vurduk
Polonya, ABD politikasındaki değişikliğe karşın Batı'yı Ukrayna'ya desteğe çağırdı

Polonya, ABD politikasındaki değişikliğe karşın Batı'yı Ukrayna'ya desteğe çağırdı
Rusya: NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması kabul edilemez

Rusya: NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması kabul edilemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet