AB: Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin demokratik yollarla seçildiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimindeki Rusya'nın ise demokratik bir ülke olmadığını söyledi.
Brüksel
De Keersmaecker, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" nitelemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.
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Sözcü, şunları ifade etti:
"Başkan Zelenkskiy, meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle seçilmiştir. Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir. Amerikalı yetkililerin kullandığı bilgilere gelince elbette bu konuda herhangi bir bilgi paylaşamam. Bunu onlara sormanız gerekir."
ABD Başkanı Trump, dün Zelenskiy'i Ukrayna'da seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.