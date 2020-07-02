AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye gidiyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 6-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye gideceği bildirildi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 6-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye gideceği bildirildi.
AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, Yüksek Temsilcinin bir dizi temaslarda bulunacağı aktarıldı.
Borrell'in programına ilişkin detayların ayrıntılı olarak duyurulacağı kaydedildi.
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