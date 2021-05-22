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Dünya

AB üyesi Polonya, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı satın alacak

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Türkiye'den insansız hava araçları satın alacaklarını açıkladı.

Aşkın Kıyağan, Mehmet Yılmaz   | 22.05.2021
AB üyesi Polonya, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı satın alacak

Varşova

Polonya resmi haber ajansının (PAP) haberine göre, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi insansız hava aracı (SİHA) alacağını söyledi.

Blaszczak, "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullandı.

İnsansız hava aracının satışına ilişkin anlaşmanın, gelecek hafta Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Polonya, Türkiye’den ilk defa insansız hava aracı satın almış olacak.

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