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Dünya

AB, Ukrayna ve Moldova ile müzakere sürecini bugün başlatacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılacağı toplantı için bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
AB, Ukrayna ve Moldova ile müzakere sürecini bugün başlatacak

Brüksel

AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, 27-28 Haziran'da yapılacak zirve öncesinde Genel İşler Konseyi toplantısı için son kez buluştu.

Lüksemburg'da başlayan toplantı öncesinde basına açıklama yapan Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, bakanların Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB yönetimini yeniden şekillendirecek zirvenin hazırlıklarını ele alacağını söyledi.

Lahbib ayrıca bugünü "tarihi bir gün" olarak niteleyerek toplantı kapsamında Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin başlatılacağını, ilk adım olan Hükümetlerarası Konferansların yapılacağını anımsattı.

Macaristan'dan olumsuz mesaj

Öte yandan Macaristan'ın Avrupa İşleri Bakanı Janos Boka, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Ukrayna, katılım kriterlerini karşılamaktan çok uzak." dedi.

Bir gazetecinin "O halde müzakereleri veto etmeye devam mı edeceksiniz?" sorusuna Boka, "Gündemde olmayan konularla ilgili fikrim yok." yanıtını verdi.

Ukrayna ve Moldova'nın AB üyeliği süreci

Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurusu yapmış, 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü almışlardı.

Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı ise 23 Aralık 2023'teki AB zirvesinde çıkmıştı.

Ancak Macaristan'ın vetosu nedeniyle resmi olarak başlatılamamıştı.

AB Komisyonu, geçen haftalarda her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kriterleri yerine getirdiğini duyurmuştu.

1 Temmuz'da AB dönem başkanlığının Macaristan'a geçecek olması nedeniyle Belçika ve AB Komisyonu'nun bir an evvel müzakereleri başlatmak için çabalar yoğunlaştırılmış, 15 Haziran'da müzakerelerin Genel İşler Konseyi toplantısı sırasında başlatılacağı duyurulmuştu.

Bugün önce Ukrayna daha sonra Moldova ile yapılacak Hükümetlerarası Konferanslarda müzakere sürecinin temel ilkelerini, usullerini ve fasıllarını belirleyen Müzakere Çerçeve Belgesinin kabul edilmesi bekleniyor.

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