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Dünya

AB, şirketlere insan hakları ve çevre standartları getiriyor

Avrupa Birliği (AB), şirketleri tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevre standartlarına uymak zorunda bırakacak yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
AB, şirketlere insan hakları ve çevre standartları getiriyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa'daki şirketlere yeni özen yükümlülükleri getirecek yasa taslağı görüşüldü.

AP milletvekilleri, şirketlere insan hakları ve faaliyetlerinin çevresel etkileri konularında katı kurallar getiren özen yükümlülüğü yasasına ilişkin üye ülkelerle yapılacak müzakerelerde AP'nin pozisyonunu belirleyen belgeyi 366 "evet" oyuyla kabul etti.

Buna göre, şirketlerin faaliyetlerinde insan hakları ihlalleri ve çevre üzerinde olumsuz etkiler olmaması gerekecek. Bu kapsamda çocuk işçiliği, kölelik, emek sömürüsü yapılamayacak.

Kirlilik, çevresel bozulma ve biyolojik çeşitlilik kaybı engellenecek.

Kural kapsamına 250'den fazla çalışanı ve dünya çapında cirosu 40 milyon avronun üzerinde olan bütün AB merkezli şirketler ile AB ülkelerinde 40 milyon avrodan fazla ciro yapan yabancı şirketler dahil olacak.

Kurallara uymayan şirketlere dünya çapındaki net cirolarının en az yüzde 5'i oranında para cezası kesilecek.

AB Komisyonu, geçen yıl "Adil ve sürdürülebilir ekonomi paketi" kapsamında "Kurumsal sürdürülebilirlik özen yükümlülüğü" başlıklı düzenleme teklifini açıklamıştı.

Teklifin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkelerin onayı gerekiyor.

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