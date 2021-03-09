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Dünya

AB: Rusya dezenformasyonda en çok Almanya'yı hedef alıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü ve AB ülkeleri arasında en fazla Almanya'yı hedef aldığını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.03.2021
AB: Rusya dezenformasyonda en çok Almanya'yı hedef alıyor

Brüksel

AB'nin dezenformasyonla mücadele için yürüttüğü "EUvsDisinfo" projesine göre, Almanya'ya karşı medya ve siyasetin de içinde olduğu çeşitli seviyelerde sistematik bir kampanya yürütülüyor.

Projenin internet sitesinde yer alan bir çalışmada, 2015'ten bu yana Almanya'ya yönelik 700'den fazla dezenformasyon olayı tespit edildiği belirtildi.

Diğer AB ülkelerinin bu derece hedef alınmadığı ifade edilen çalışmaya göre, Fransa'ya yönelik 300, İtalya'ya yönelik 170 ve İspanya'ya yönelik 40'tan fazla dezenformasyon içeren olay belirlendi.

Çalışmada, "Kremlin, mantıksız bir Rusofobi korosu arasında birkaç aklı başında sesin duyulduğu bir Almanya imajı yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın yaptığı açıklamaların incelendiği aktarılan çalışmada, "Zaharova'nın evreninde Almanya, Rusya'nın uluslararası ve ulusal hukuku ihlallerine tepki göstermiyor, sadece Rusya'nın tam çevrelenmesi yolunu seçiyor." ifadesi yer aldı.


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