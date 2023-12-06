Dolar
28.93
Euro
31.25
Altın
2,031.91
ETH/USDT
2,267.70
BTC/USDT
44,270.00
BIST 100
7,913.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Dünya

AB, nefret söylemi ve suçlarıyla mücadeleye odaklanıyor

Avrupa Birliği (AB), nefret söylemi ve suçlarıyla mücadele için projeler hayata geçirecek, 2024'ün başında yüksek profilli uluslararası konferans düzenleyecek.

Selen Valente Rasquinho  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
AB, nefret söylemi ve suçlarıyla mücadeleye odaklanıyor

Brüksel

AB Komisyonu üyeleri haftalık toplantılarında, Avrupa'da artan nefret söylemi ve suçlarıyla mücadele konusunu ele aldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Nefrete yer yok: Nefrete karşı birleşmiş Avrupa" başlıklı bildirinin kabul edildiği duyurularak, "Bu, tüm Avrupalılara nefrete karşı durmaları, hoşgörü ve saygıyı savunmaları için eylem çağrısıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son dönemde Avrupa'da yaşayan Müslüman ve Yahudi topluluklara yönelik nefret suçlarının arttığına dikkat çekilerek, kabul edilen bildiri ile güvenlik, buna karşı eğitim, kültür, spor, dijital alandaki projeler yoluyla hemen her mecrada mücadele başlatılacağı kaydedildi.

Kamusal alanların korunmasının öncelik olduğu belirtilen açıklamada, İç Güvenlik Fonu kapsamında Yahudi ibadet yerlerine özellikle odaklanılacağı aktarıldı. 2024 içerisinde tüm inançlara ait kamusal alanların ek fonlarla güçlendirileceği vurgulandı.

2024'ün başlarında uluslararası konferans yapılacak

Açıklamada ayrıca AB Komisyonunun 2024'ün başlarında, nefret ve ayrımcılıkla mücadele eden yüksek profilli katılımcıların bulunacağı üst düzey konferans düzenleyeceği ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ Başkanı Bulut, Kahramanmaraş'ta incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un doğum gününü kutladı
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi
Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

AB, nefret söylemi ve suçlarıyla mücadeleye odaklanıyor

AB, nefret söylemi ve suçlarıyla mücadeleye odaklanıyor

AP milletvekili Pineda, İsrail'in Gazze'de gazetecileri özellikle hedef aldığını söyledi

Avrupalıların neredeyse yarısı 2023'te hayat standartlarının düştüğüne inanıyor

AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı

AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı
AB, 7 ülkenin bulut bilişime 1,2 milyar avroluk kamu desteğini onayladı

AB, 7 ülkenin bulut bilişime 1,2 milyar avroluk kamu desteğini onayladı
Petrolde tavan fiyat uygulaması Rusya'ya 34 milyar avroya mal oldu

Petrolde tavan fiyat uygulaması Rusya'ya 34 milyar avroya mal oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet