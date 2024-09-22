Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,622.30
ETH/USDT
2,560.50
BTC/USDT
62,572.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden endişe duyuyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivil kayıplara neden olan saldırının ardından tırmanan gerilimden son derece endişe duyulduğunu bildirdi.

Melike Pala  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden endişe duyuyor

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivil kayıplara neden olan saldırının ardından tırmanan gerilimden ve İsrail ile Hizbullah arasında artan sınır ötesi şiddetten son derece endişe duyulduğunu bildirdi.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu hatırlattı.

Josep Borrell, "AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden ve İsrail ile Hizbullah arasında artan sınır ötesi şiddetten son derece endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail ve Lübnan'da saldırıların devam ettiğini aktaran Borrell, "Gazze'de olduğu gibi Mavi Hat'ta da ateşkesin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, saldırılardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna dikkati çekerek, diplomatik arabuluculuk çabaları devreye sokularak bölgede tam kapsamlı savaşın önlenmesinin önemini vurguladı.

Borrell, konunun AB'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) 79. Genel Kurulundaki gündeminin üst sıralarında yer alacağını belirtti.

- İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
İstanbul'da düzenlenen "6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi" sonuç bildirgesi açıklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Kocaeli'de freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kamerasında
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Al Jazeera: İsrail, Ramallah’taki ofisimizi kapatmakla Gazze’deki savaşını gizlemeyi hedefliyor

Al Jazeera: İsrail, Ramallah’taki ofisimizi kapatmakla Gazze’deki savaşını gizlemeyi hedefliyor

AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden endişe duyuyor

Hayfa çevresine düzenlenen roket saldırısından sonra Netanyahu, Hizbullah'ı tehdit etti

Eski Mossad Başkanı'na göre Netanyahu hükümeti, Gazze'deki esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti

Eski Mossad Başkanı'na göre Netanyahu hükümeti, Gazze'deki esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte 40 kişi öldü

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte 40 kişi öldü
İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail'i "insanlığa karşı savaş suçları işlemekle" eleştirdi

İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail'i "insanlığa karşı savaş suçları işlemekle" eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet