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Dünya

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 16.13'te kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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