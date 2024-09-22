İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 16.13'te kaydedildi.
Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.