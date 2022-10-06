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Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Çekya’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılan liderler Prag Şatosu'na giriş yapıyor
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Dünya

AB liderleri Ukrayna ve enerji krizi gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya verilecek destek ve Avrupa'yı etkileyen enerji krizini ele almak üzere yarın bir araya gelecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.10.2022
AB liderleri Ukrayna ve enerji krizi gündemiyle toplanacak

Brüksel

Gayriresmi nitelikteki AB Liderler Zirvesi, AB Dönem Başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da yarın düzenlenecek.

Prag Kalesi'nde yapılacak toplantının gündeminde başta, Ukrayna'daki savaş ve enerji krizinin etkileri bulunuyor. AB liderleri, Ukrayna'ya verilecek mali, siyasi, askeri ve insani desteği görüşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, her fırsatta Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini vurgulayan Avrupalı liderlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelmesi planlanıyor.

AB, Ukrayna'ya 9 milyar avroluk destek taahhüdünde bulunmuştu. Bunun 1 milyar avrosu gönderilmişti. Ukrayna yönetimi desteğin daha hızlı serbest bırakılmasını istiyor.

AB liderlerinin gündemindeki bir başka önemli konu, enerji krizi ve bunun tüm Avrupa'ya etkileri olacak.

Liderler, enerji talebinin ve dolayısıyla tüketiminin nasıl azaltılacağını, enerji arzının nasıl garanti altına alınacağını ve son bir yılda birkaç katına çıkan enerji fiyatlarının nasıl düşürüleceğini görüşecek.

AB, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üzerinde çalışıyor.

AB ülkeleri son olarak Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8. yaptırım paketi üzerinde anlaşmıştı. Pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu.

AB ülkeleri, geçen hafta da enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı. Tedbirlerle AB ülkelerinin toplam 140 milyar avro kaynak oluşturması, bununla vatandaşlara ve işletmelere destek sağlaması öngörülüyor.

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