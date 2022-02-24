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Dünya

AB liderleri Rusya'ya ilave yaptırımları görüşecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya karşı özellikle ekonomi ağırlıklı geniş kapsamlı yeni yaptırımları görüşmek üzere bu akşam Brüksel'de bir araya gelecek.

Ata Ufuk Şeker, Ömer Tuğrul Çam   | 24.02.2022
AB liderleri Rusya'ya ilave yaptırımları görüşecek

Brüksel

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, AB üyesi ülkelerin liderleri Brüksel'de gerçekleştirecekleri acil nitelikli AB Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu tarafından hazırlanan ikinci yaptırım paketinin içeriğini belirleyecek.

Liderlerin masasına ihracat yasağı, finansal sektör kısıtlaması, ulaştırma, enerji vize politikası, Ukrayna'ya destek ve sığınmacı akını hazırlık için planlar gibi çeşitli konular getirilecek.

Yetkili, liderlerin Rusya'ya yaptırım toplantısı hakkında, "Her seçenek masada bulunuyor. İkinci yaptırım paketi daha güçlü olacak." dedi.

AB'nin Rusya'ya yönelik ilk yaptırım paketi 24 saat içinde belirlenip yürürlüğe konmuştu.

Yeni yaptırımlar, Rusya'nın stratejik sektörlerini ve finansman kapasitesini hedef alacak.

Liderler, Rusya'nın bankacılıkta uluslararası fon transfer sistemi olan SWIFT'e erişiminin kesilmesini de görüşecek. Ancak bu konuda karar çıkma ihtimali bu aşamada düşük görünüyor.

Rusya'daki kamuya ait şirketlerin finansman imkanlarını kısıtlayacak ilave tedbirler değerlendirilecek.

Ayrıca, Rusya finans sektörüne yaptırımlar getirilmesi ve bunların Avrupa ile işlemlerinin yasaklanması görüşülecek.

Vize politikası konusunda ise Rusya'daki üst düzey yetkililerin hedef alınması bekleniyor.

Liderler, gelişmelere göre üçüncü yaptırım paketini de değerlendirecek.

AB, ilk yaptırım paketini dün kabul etmişti. AB Liderleri bu akşamki toplantıda siyasi yönlendirme yapacak. Yaptırım paketinin AB Konseyi tarafından 24 saat içinde resmen kabul edilmesi bekleniyor.

Konsey, fiziki toplantı veya yazılı prosedürle ikinci yaptırım paketini hayata geçirecek.

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